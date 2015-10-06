"Газпром" визнав проблеми через санкції: обладнання немає, проекти дорожчають

Санкції, що обмежують купівлю обладнання, технологій і послуг для розвідки і видобутку нафти на шельфі в Арктиці і на сланцевих родовищах, а також санкції США, накладені на газові родовища, стали причиною затримки деяких проектів «Газпрому», витрати на них можуть зрости, йдеться в проспекті компанії до євробондів, пишуть «Ведомости».

«Газпрому» може не вдатися швидко замінити деяке обладнання або взагалі він не впорається з цим завданням, наголошується в документі. Під сумнів ставиться сама можливість виробляти його в Росії – через нестачу технологій, інфраструктури або через його унікальність. Якщо «Газпром» не зможе закупити необхідне устаткування і технології без значних затримок або не зможе придбати взагалі, то плани щодо розвитку відповідних проектів можуть бути суттєво переглянуті, пише концерн.

За словами партнера RusEnergy Михайла Крутіхіна, наприклад, підводні комплекси можуть випускати лише чотири компанії у світі. Освоїти їх виробництво не можуть навіть Японія і Китай, а «Газпрому» в Росії це точно не вдасться, каже експерт: ці комплекси проектуються індивідуально, під кожне окреме родовище, потрібні кадри, матеріали і спеціальний софт, чого в Росії немає.

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Через санкції та низькі ціни на нафту «Газпром» і «Роснефть» не виконують свої зобов'язання на шельфі, говорив минулого тижня заступник міністра природних ресурсів Денис Храмов. У 2015 р. терміни розвідувального буріння щодо п'яти ліцензій «Газпрому» і восьми ліцензій «Роснефти» перенесено на два-три роки. У 2015-2017 роках вони повинні пробурити дев'ять свердловин замість 31, але є побоювання, що компанії не впораються і з цим, говорив чиновник.