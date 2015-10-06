Суд визнав право "Надра України" на частку в Сахалінському газовому родовищі

Згідно з повідомленням, 5 жовтня поточного року столичний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу заступника прокурора Києва та скасував рішення Госпсуду Києва від 2 липня, яким було відмовлено в задоволенні позову про визнання права власності «Надра України» на частку в спільній діяльності на Сахалінському родовищі. Даний позов заступника прокурора Києва подавав в інтересах «Надра України» до компанії «Голден Деррік» та інших учасників договорів про спільну діяльність.

У держкомпанії нагадують, що в результаті відчуження колишніми посадовими особами «Надра України» на користь «Голден Деррік» часток у спільній діяльності на Сахалінському родовищі держава, в особі «Надра України», втратила контроль за видобутком газу на Сахалінському родовищі і отриманням прибутку.

Зокрема, 10 листопада 2014 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру у вчиненні кримінального злочину колишніми керівниками «Надра України» - зловживання владою або службовим становищем під час підписання в 2012-2013 роках договорів купівлі-продажу часток у спільній діяльності на Сахалінському родовищі. В кінці 2014 року «Надра України» звернулася в Господарський суд Києва з позовом до «Голден Деррік» про розірвання трьох договорів купівлі-продажу часток у спільній діяльності на Сахалінському родовищі, які пізніше суд розірвав.

Для відновлення участі компанії у спільній діяльності на родовищі та з урахуванням розірвання Господарським судом договорів купівлі-продажу часток 17 квітня поточного року прокуратура Києва подала до Госпсуду Києва три позовні заяви про визнання права власності «Надра України» на частки у спільній діяльності. Але, 22 червня та 2 липня 2015 року судді відмовили в задоволенні двох позовних заяв.

У повідомленні наводяться слова голови правління «Надра України» Ярослава Климовича, який підкреслив, що скасування рішення Господарського суду Києва від 2 липня є дуже важливим для держкомпанії, оскільки надає їй право на участь у спільній діяльності на Сахалінському родовищі та отримання державою в особі «Надра Украиїни» прибутку.

Крім того, наголошується, що дане рішення Київського апеляційного госпсуду має важливе значення для трудового колективу компанії та її дочірніх підприємств, оскільки дозволить виплатити заборгованість дочірніх підприємств по заробітній платі, податках і обов'язкових платежах, а також поліпшити фінансове становище компанії.

При цьому повідомляється, що «Надра України» вірить, що Київським апеляційним господарським судом і надалі правосуддя буде здійснюватися на засадах законності, рівності, змагальності та справедливості.

«Компанія сподівається, що розгляд другої апеляційної скарги заступника прокурора Києва в суді апеляційної інстанції, призначеної до розгляду на 7 жовтня 2015 року об 11:30, також відбудеться з урахуванням вищевказаних принципів здійснення правосуддя», - резюмували у «Надра України».

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.