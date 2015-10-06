Україна з початку року імпортувала газу з ЄС в 2,3 разу більше, ніж з Росії

Україна за січень-вересень 2015 року збільшила обсяг імпорту природного газу з країн Євросоюзу порівняно з аналогічним періодом 2014 року в 4 рази - до 8,8 мільярда кубометрів, говориться в повідомленні держкомпанії "Укртрансгаз".

Як відзначили в компанії, частка імпортного газу з ЄС з початку року виросла до 70%, а російського – зменшилась до 30%.

"За 9 місяців поточного року з РФ для потреб вітчизняних споживачів надійшло 3,8 мільярда кубометрів блакитного палива", - говориться в повідомленні "Укртрансгазу".

Також у компанії повідомили, що у вересні Україна імпортувала весь природний газ із Словаччини.

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Як повідомляв УНІАН, найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" веде переговори з європейськими постачальниками про зниження цін на імпортований з Євросоюзу газ.

За даними словацької компанії Eustream, Україна з 1 жовтня скоротила імпорт природного газу зі Словаччини майже втричі порівняно з середньодобовими обсягами вересня - до 8,1 мільйона кубометрів на добу.

За словами міністра енергетики України Володимира Демчишина, на сьогоднішній день немає сенсу купувати газ за зниження ціни на європейському ринку.