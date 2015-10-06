"Київенерго" Ахметова думає про закупівлю газу в незалежних постачальників

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", підконтрольна бізнесменові Рінату Ахметову, у зв'язку з набранням чинності з 1 жовтня закону про ринок природного газу розглядає можливість закупівлі вуглеводнів у незалежних постачальників, якщо запропоновані ними ціни будуть конкурувати з цінами державного монополіста НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві фінансовий директор "Київенерго" Тетяна Грязнова.

"У разі, якщо вартість газу, запропонована незалежними постачальниками, буде конкурувати з тією вартістю газу, яку буде пропонувати "Нафтогаз", ми обов'язково будемо купувати у незалежного постачальника", - сказала Грязнова.

У той же час, за її словами, на сьогоднішній день відсутні механізми роботи на новому ринку природного газу України, за розробку яких у тому числі відповідає Кабінет міністрів.

"На сьогоднішній день, на жаль, не відпрацьовані механізми роботи на цьому ринку. Наприклад, спецрахунки, які ми маємо по тепловій енергії. Фізично всі гроші все одно надходять на ці спецрахунки, які розподіляються "Нафтогазу", незалежно від того, у кого ми плануємо в майбутньому купувати цей газ", - зауважила Грязнова.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 жовтня 2015 року вступив в силу закон про ринок природного газу, згідно з яким найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" втрачає монополію на цьому ринку.

"Ми фактично будуємо повністю європейську немонополизированную систему ринку природного газу, де постачальник сам визначає, кому продавати і де, покупець сам визначає, у кого купувати", - заявив напередодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, коментуючи даний закон.