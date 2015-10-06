Рада підтримала в першому читанні зниження податків для газовидобувних компаній

Верховна Рада підтримала в першому читанні депутатський законопроект, що передбачає зниження вдвічі ставок рентної плати для газодобувних компаній за користування надрами.

За відповідний законопроект №2835 проголосували 228 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Варто зазначити, що парламент схвалив у першому читанні законопроект групи депутатів, яким пропонується, на відміну від відхиленого урядового, знизити оподаткування для всіх компаній, включаючи найбільшого газодобувача в Україні – держкомпанію "Укргазвидобування".

Законопроектом пропонується знизити рентні ставки на користування надрами для компаній, які видобувають газ на глибині до 5 км, до 29% з 55% (у випадку "Укргазвидобування" - з 70%). Для компаній, які видобувають газ на глибині понад 5 км, - до 14% до 28%.

При цьому, після низки дискусій, автори законопроекту вирішили зберегти 70% ренту на видобуток природного газу за договорами про спільну діяльність, коли приватні компанії беруть в розробку державні родовища, на яких вже проводився видобуток газу.

6 жовтня депутати розглядали законопроект Кабміну, в якому пропонувалося зберегти високе оподаткування держкомпанії "Укргазвидобування".

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, підвищена рентна ставка для "Укргазвидобування" є джерелом покриття витрат бюджету на субсидії населенню тарифів на енергоресурси.

При цьому, народний депутат Вікторія Войцицька, виступаючи у Верховній Раді 6 жовтня, зазначила, що "Укргазвидобування" має заборгованість перед Державною фіскальною службою 6 мільярдів гривень за несплату рентних платежів.

Зрештою, після тривалої дискусії, урядовий законопроект був відхилений депутатами.

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Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у Податковий кодекс України.

Після цього ряд приватних газовидобувних компаній, акції яких котируються на європейських біржах, заявляли про перегляд своїх інвестиційних програм в Україні, що, на їх думку, призведе до зниження бурових робіт в 2015 році та падіння видобутку газу.