Рада не змогла прийняти зміни до закону про ринок газу

Верховна Рада 6 жовтня не змогла ухвалити низку змін до законодавства для впровадження нової моделі ринку природного газу, закон про яке вступив в силу 1 жовтня 2015 року.

Законопроект №3072 про внесення змін до чинного законодавства України не набрав необхідний мінімум у 226 голосів депутатів.

Представляючи даний законопроект заступник міністра енергетики Ігор Діденко повідомив, що положення пропонованого документа були погоджені із секретаріатом Європейського Енергетичного Співтовариства.

За словами Діденка, пропоновані зміни до законодавства вводять обов'язкову орендну плату для облгазів за користування розподільними мережами. Також документ наділяє Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) правом застосовувати санкції до учасників ринку за порушення.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, виступаючи в Раді, зазначив, що пропоновані зміни до законодавства дозволяють повноцінно запровадити нову модель ринку природного газу, яким ліквідується монополія НАК "Нафтогаз України", а споживачеві надається право самостійно вибирати постачальника.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 жовтня 2015 року вступив в силу закон про ринок природного газу, згідно з яким найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" втрачає монополію на цьому ринку.

"Ми фактично будуємо повністю європейську немонополізовану систему ринку природного газу, де постачальник сам визначає, кому продавати і де, покупець сам визначає, у кого купувати", - заявив напередодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, коментуючи даний закон.