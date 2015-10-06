Україна готує позов до Росії за активами "Чорноморнафтогазу" в анексованому Криму
Після анексії Росією Криму Україна втратила близько 1,5 мільярда кубометрів газу на рік, що видобуваються "Чорноморнафтогазом".
Міністерство юстиції України готує позов до Російської Федерації за активами великого газодобувача на шельфі Чорного моря - компанії "Чорноморнафтогаз", над якою Україна втратила контроль навесні 2014 року після анексії Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у Верховній Раді заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.
"Я знаю, що Мін'юст готує позов до Російської Федерації, до якого входять претензії за "Чорноморнафтогаз" та активи, які перебували в Чорноморському басейні. Це будуть величезні суми", - сказав Демчишин.
За словами міністра, після анексії Росією Криму Україна втратила близько 1,5 мільярда кубометрів газу в рік, що видобуваються "Чорноморнафтогазом".
Читайте також"Надра України" хоче залучити 5 мільярдів для фінансування геологорозвідувальних робіт
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у серпні 2015 року доручив найбільшому в Україні енергетичного держхолдингу "Нафтогаз України" найняти юристів для захисту своїх майнових прав в Криму.
Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.
В даний час на балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу – 58,56 мільярда кубометрів, по газовому конденсату – 1 231 тисяча тонн, по нафті – 2 530 тисяч тонн.
19 березня 2014 року бурові установки "Чорноморнафтогазу" в Криму були захоплені озброєними людьми.