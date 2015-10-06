Україна готує позов до Росії за активами "Чорноморнафтогазу" в анексованому Криму

Міністерство юстиції України готує позов до Російської Федерації за активами великого газодобувача на шельфі Чорного моря - компанії "Чорноморнафтогаз", над якою Україна втратила контроль навесні 2014 року після анексії Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Верховній Раді заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

"Я знаю, що Мін'юст готує позов до Російської Федерації, до якого входять претензії за "Чорноморнафтогаз" та активи, які перебували в Чорноморському басейні. Це будуть величезні суми", - сказав Демчишин.

За словами міністра, після анексії Росією Криму Україна втратила близько 1,5 мільярда кубометрів газу в рік, що видобуваються "Чорноморнафтогазом".

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у серпні 2015 року доручив найбільшому в Україні енергетичного держхолдингу "Нафтогаз України" найняти юристів для захисту своїх майнових прав в Криму.

Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу – 58,56 мільярда кубометрів, по газовому конденсату – 1 231 тисяча тонн, по нафті – 2 530 тисяч тонн.

19 березня 2014 року бурові установки "Чорноморнафтогазу" в Криму були захоплені озброєними людьми.