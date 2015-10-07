Компанія російського мільярдера хоче купити родовища EON в Норвегії

Переговори групи LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана (член ради директорів Альфа-банку, співвласник і голова наглядової ради Альфа-Груп) з німецької EON про купівлю частки в її нафтогазових родовищах у норвезькій частині Північного моря знаходяться в просунутій стадії, пишуть "Ведомости" з посиланням на The Financial Times.

За даними близьких до переговорів джерел, сума операції оцінюється в $1,2 млрд. Про неї може бути оголошено в найближчі дні. Інформацію про можливу операцію підтверджують також три джерела Reuters в нафтовій галузі і банківських колах.

Читайте такожВелика Британія вимагає від російського мільярдера продати ліцензію на видобуток нафтиEON володіє 28,1% у нафтогазоконденсатному родовищі Skarv в Норвезькому морі (воно знаходиться під управлінням BP). Його передбачувана потужність - 165 000 барелів нафти на добу. У родовищі Njord, що знаходиться під управлінням Statoil, EON володіє 30%, а в родовищі Hyme – 17,5% Від продажу всіх своїх нафтогазових активів в Норвегії, британській частині Північного моря й Алжирі в рамках реструктуризації EON розраховує виручити $2 млрд.

При цьому LetterOne повинна продати свої родовища на британському шельфі Північного моря до жовтня. Їх вона отримала в березні 2015 р., купивши у німецької RWE нафтогазову компанію Dea за 5 млрд євро. Угоду схвалили всі країни, де працює Dea, крім Великої Британії. Міністр енергетики королівства попередив, що якщо активи не будуть продані іншому власнику, у компанії буде відкликано ліцензію на розробку родовищ. Всього у LetterOne в Північному морі 11 дільниць, які забезпечують 3-5% видобутку газу у Великій Британії.

За даними FT, в числі останніх претендентів на покупку активів LetterOne значилися швейцарський хімічний холдинг Ineos, а також два приватних інвестиційних фонди Siccar Point Energy і Chrysaor.