Нафта продовжує дорожчати: котирування наближаються до позначки $52,7 за барель

На світових торгах в середу, 7 жовтня, ціни на нафту ростуть.

Згідно з даними торгів на Інтерконтинентальній біржі, вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 1,3% - до $52,62 за барель, марки WTI - на 2,2%, до $49,58 барель.

Читайте такожГлава IEA: нафта по $45 за барель – це надовгоЯк передає Reuters, запаси нафти в США знизилися на 1,2 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти (API), при прогнозі підвищення на 2,2 мільйона барелів. EIA опублікує офіційний звіт про запаси в середу.

Крім того, ОПЕК бачить поліпшення на світовому ринку нафти за рахунок зростання попиту і зниження поставок з країн, що не входять в картель. Генеральний секретар картелю Абдулла аль-Бадрі 6 жовтня закликав країни, що не входять в ОПЕК, спільно зайнятися проблемою надлишку нафти на ринку, після чого котирування підскочили більш ніж на 2 відсотки.