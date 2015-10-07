Україна скорочує імпорт газу з ЄС в очікуванні результатів переговорів про зниження цін

Україна 6 жовтня знизила добовий обсяг імпорту природного газу зі Словаччини порівняно з попереднім днем майже вдвічі - до 4,7 млн куб. м, досягнувши найнижчого показника з початку року.

Про це свідчать дані оператора ГТС Словаччини Eustream.

За даними компанії, добові обсяги поставок газу в Україну через Словаччину в період 1-5 жовтня становили в середньому 8,8 млн куб. м, що майже втричі нижче показників вересня.

Варто зазначити, що протягом останніх двох місяців Україна імпортує весь природний газ зі Словаччини.

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За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, падіння обсягів імпорту пов'язано з тим, що НАК «Нафтогаз України» веде переговори з європейськими постачальниками про зниження цін.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ.

У січні-вересні 2015 року Україна скоротила споживання природного газу порівняно з січнем-вереснем 2014 року на 20,3% - до 23,055 млрд куб. м.