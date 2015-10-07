У "Газпромі" заявляють, що постачатимуть газ в Україну тільки по передоплаті

12:00, 07 жовтня 2015
Енергетика
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Вважають, що брюссельські домовленості не уточнюють принцип оплати палива.

Миллер: Поставки газа в Украину будут осуществляться строго по предоплате / Фото УНИАН

Домовленості про постачання газу в Україну, укладені в Брюсселі, не відповідають на питання, як Київ буде платити за газ взимку, заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає ПРАЙМ.

Він зазначив, що Росія за постачання газу передоплату поки не отримала, хоча з боку Москви підготовлені і підписані всі необхідні документи.

Читайте такожЄврокомісія: питання підписання "зимового пакету" по газу залишається за Києвом і Москвою"Поставки газу в Україну будуть здійснюватися строго по передоплаті... Тристороння Угода, яка була підписана у Брюсселі наприкінці вересня, вона не дає повністю відповіді на питання, як же все-таки Україна платитиме за постачання газу взимку", - заявив Міллер в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

Як відомо, підсумком газових переговорів у Брюсселі 25 вересня у форматі Україна-ЄС-Росія стало парафування тристороннього протоколу поставок російського газу в опалювальний період в Україну. Підписання основного документа планувалося до 1 жовтня. 2 жовтня міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив, що газові механізми будуть узгоджені в Парижі в «нормандському форматі».

Але 2 жовтня по завершенню п'ятигодинної зустрічі в паризькому Єлисейському палаці канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і Петра Порошенка, а також глави Російської Федерації Володимира Путіна ясність в газовому питанні не з'явилася. Підписання угоди переноситься на листопад. Про це, за повідомленнями західних ЗМІ, сказав Олланд. Саме на листопад заплановано чергові переговори «нормандської четвірки».

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