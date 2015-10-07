"Укртрансгаз" залучить у двох банків кредитів на 300 мільйонів

Держкомпанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, залучить у «Укргазбанку» і «Альфа-банку» кредити на загальну суму 300 млн грн терміном на 1 рік.

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Укртрансгаз» візьме у «Укргазбанку» 100 млн грн на один рік, а у «Альфа-банку» два кредити по 100 млн грн терміном на один рік.

Цілі залучення позики не уточнюються.

Кінцевий термін підписання кредитних угод – 4 листопада 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» за 2014 рік удвічі зменшив кредитний портфель у гривні - до 0,535 млрд грн до 1 млрд грн станом на 1 січня 2014 року.

Аналогічна ситуація з кредитним портфелем «Укртрансгазу» в іноземній валюті - на початок 2014 року він становив 90,8 млн дол., на початок поточного року – 45,3 млн дол.

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Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».