EIA очікує рекордного за шість років зростання світового споживання нафти

Світове споживання нафти зросте в 2016 році як ніколи за останні шість років, а зростання видобутку в країнах поза ОПЕК зупиниться, прогнозує Управління енергетичної інформації (EIA) США, пише Рейтер.

Попит зросте на 270.000 барелів на добу до 95,2 мільйона, йдеться в щомісячному звіті EIA. Управління підвищило прогноз споживання в Китаї до 11,48 мільйона барелів на добу з 11,41 мільйона, прогнозованих у вересні, і 11,18 мільйонів в цьому році.

Пропозиція наступного року становитиме 95,98 мільйона барелів, йдеться в звіті, що на 0,1 відсотка нижче попереднього прогнозу. Управління передбачило зниження середньодобового видобутку в США до 8,86 мільйона барелів з 9,25 мільйона цього року.

"Зростання видобутку поза ОПЕК майже зупинилося, стратегія Саудівської Аравії виявилася успішною. Вона ніколи не була розрахована на кілька місяців або кварталів, але на пару років, і тепер видно результати", - сказав аналітик Societe Generale Майкл Уітнер.

Незважаючи на падіння світових цін в два рази з червня 2014 року, ОПЕК не знизила виробництво нафти, щоб не втратити частку ринку і змусити до скорочення видобутку виробників з вищою собівартістю.