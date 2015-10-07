Хмельницька АЕС після ремонту запустила перший енергоблок

Хмельницька атомна електростанція підключила до енергомережі країни блок №1 після проведення планово-попереджувального ремонту, повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом".

"7 жовтня о 12:42 енергоблок №1 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після проведення планово-попереджувального ремонту", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, енергоблок №1 Хмельницької АЕС був відключений від енергомережі для ремонту 8 серпня поточного року.

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 668 МВт.

За минулу добу енергоблоком вироблено 16,050 млн кВт-год електроенергії, з початку місяця – 99,070 млн кВт-год електроенергії.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не змінювалася, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Читайте також"Енергоатом": взимку будуть працювати 13 блоків атомних станцій

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей у Західному регіоні України.