Нафта Brent вперше з липня подорожчала до $53

Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість нафти марки Brent вперше з 31 липня 2015 року піднялася вище $53 за барель.

На максимумі ціна ф'ючерсів на Brent з постачанням в листопаді 2015 року досягла позначки $53,01, що на 2,1% вище рівня закриття вчорашніх торгів, пише РБК.

Сьогоднішній стрибок нафтових котирувань призвів до підвищення курсу рубля. Курс долара до рубля на Московській біржі сьогодні вперше з кінця липня опустився нижче 62 руб., досягнувши на мінімумі позначки 61,88 руб., що на 1,45 руб. нижче рівня вчорашнього закриття. У попередній раз нижче 62 руб. вартість долара опускалася 31 липня 2015 року.

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Курс євро до рубля також знизився більш ніж на рубль, опустившись до 69,685 руб., що на 1,584 руб. нижче рівня закриття вчорашніх торгів. Так дешево євро не коштував з 31 серпня 2015 року.