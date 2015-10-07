Україна зможе закачувати російський газ і без підписання "зимового пакета" – Демчишин

Україна має в своєму розпорядженні кілька варіантів організації закачування російського газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 року й вони дозволять закачувати паливо навіть без підписаного протоколу із «зимового пакета».

Про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

Водночас він підкреслив, що протокол напевно «буде підписано найближчим часом».

“Така вірогідність існує. Є кілька варіантів, як вийти з цієї ситуації. Ви всі прекрасно розумієте, що в той момент, коли ми збиралися його підписувати, у Новака (міністра енергетики Росії - УНІАН) не було повноважень від уряду", - сказав він.

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При цьому міністр зазначив, що поставки газу без підписання протоколу не вплинуть на судовий процес у Стокгольмському арбітражі, в рамках якого Україна оспорює умови газового контракту з Росією.

Крім того, Демчишин підкреслив, що поставки газу з РФ можуть початися в найближчі дні.

Як повідомляв УНІАН, Україна погодила всі необхідні процедури для підписання протоколу про організації поставок газу з Росії в Україну в рамках «зимового пакету».

28 вересня міністри енергетики України і Росії Володимир Демчишин і Олександр Новак, а також віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович погодили умови зимового газового пакета. Документ був парафований, проте його підписання і затвердження зажадало окремих процедур. Були також узгоджені всі ключові позиції щодо додаткової угоди до контракту на поставку газу між «Нафтогазом» і «Газпромом». Парафований протокол діє з 1 жовтня 2015 року до кінця березня 2016 року. Згідно з документом, українська сторона взяла зобов'язання закупити, починаючи з жовтня, 2 млрд кубометрів газу для закачування у сховища. Ціна газу складе близько 227 дол. за тисячу кубометрів. На закупівлю уряд України має виділити 500 млн дол. Інші необхідні для оплати газу засоби можуть виділити донори України – Світовий банк і ЄБРР.