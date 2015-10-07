Збільшення запасів вугілля на українських ТЕС не пов'язане з поставками з Росії - Демчишин

Збільшення запасів вугілля на українських теплоелектростанціях не пов'язане з поставками з Росії і є плановим, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин після засідання уряду.

"Просто почали по 20-30 тисяч тонн в день довозити. Потрібні були кошти, потрібна була логістика. На даний момент з Росії нічого, крім 30 тисяч тонн вугілля в серпні, не надходило, хоча є домовленості про постачання і з Росією, і з Південною Африкою", - сказав він.

При цьому, за словами міністра, вугілля з РФ в подальшому може бути поставлено в Україну згідно з чинними домовленостями.

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Як повідомляв УНІАН, запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 28 вересня по 5 жовтня збільшилися на 11,5% - до 2,007 мільйона тонн з 1,8 мільйона тонн.

Україна до 1 жовтня повинна була накопичити 3,2 мільйона тонн вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ.

14 вересня глава уряду Арсеній Яценюк звинуватив керівництво Міненерговугілля у зриві виконання плану заходів з підготовки до опалювального сезону, в тому числі в частині організації поставок вугілля на теплоелектростанції. При цьому прем'єр-міністр зажадав від Міненерговугілля виконати всі озвучені раніше урядом вимоги щодо закупівлі вугілля і завантаження паливом українських теплоелектростанцій.

Яценюк також нагадав, що уряд виділив необхідні кошти на закупівлю палива, проте вони так і не були використані за призначенням.