Зниження ренти на видобуток газу може знизити його ціну для населення

Депутатський законопроект про зниження рентних платежів для газовидобувників, який Верховна Рада підтримала в першому читанні 6 жовтня, може знизити ціну газу для населення на 1 210 гривень/тисяча кубометрів з нинішньої ціни в 7 188 гривень/тисяча кубометрів.

Про це УНІАН повідомило джерело в Державній фіскальній службі, коментуючи особливості даного законопроекту (№2835).

"Прийняття законопроекту могло б призвести до зниження тарифу на 1 210 гривень", - сказав джерело.

При цьому він зазначив, що навіть якщо відповідний законопроект буде прийнятий у нинішньому вигляді, то зниження тарифу на газ відбудеться лише після прийняття відповідного рішення Національною комісією регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ).

"Тобто, НКРЭКУ могла би прийняти таке рішення, але це не факт, що вона його прийме", - додав співрозмовник.

При цьому він підкреслив, що в законопроекті відсутні норми щодо запровадження особливого бухгалтерського обліку для газовидобувників, а також за обов'язкової розробки та виконанню інвестиційних проектів, що дає можливість компаніям включати в собівартість газу не тільки виробничі витрати.

"По кожному родовищу потрібно мати інвестиційний проект. Він передбачений законом про нафту і газ, у ньому прописано, що родовище вводиться на підставі інвестплану, порядок складання та затвердження якого схвалений Кабміном", - сказав джерело.

Разом з тим, він навів приклад відсутності інвестпроектів у найбільшої в країні газодобувної компанії "Укргазвидобування", структурованої в трьох великих управліннях – Шебелинське, Полтавське та Західне, які видобувають різні обсяги газу і мають неабиякі собівартості на родовищах.

"Одна справа, коли є інвестиційний проект, де відомий перелік технічних рішень і витрат на їх реалізацію, тобто те, що потрібно зробити і скільки вкласти у межах кожного об'єкта. А коли виходить, що "Укргазвидобування" веде облік одночасно за трьома управлінням з абсолютно різним обсягом видобутку і собівартості, то туди можна сховати не тільки слона, але і його хобот, хвіст", - зазначило джерело.

"Якщо в соціальному пакеті "Укргазвидобування" їх нинішній глава "закатає" норму про те, що він повинен відпочивати на Багамах два місяці в році і включить соціальний захист свого здоров'я, то ми зобов'язані будемо визнати це економічно обґрунтованими витратами та включити це в ціну і відповідно в тариф", - додав він.

При цьому співрозмовник розповів, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості за 5 років дії норми про обов'язкову наявність інвестпроектів при видобутку нафти і газу не створило порядок розроблення та виконання інвестпроектів.

"Міністерство не написав ні однієї букви. Ні порядку складання інвестпроектів, ні порядку їх прийняття, ні порядку їх розгляду... У нас державне управління активом ресурсу надр просто нульове. Одні нібито взяли на себе якісь зобов'язання, інші роблять вигляд, що вони знають, що це за зобов'язання, і як вони (зобов'язання) будуть виконуватися", - зазначило джерело.

У теж час він підкреслив, що за відсутності чіткої системи державного регулювання щодо формування інвестпроектів на кожному родовищі, заходи щодо зниження рентних платежів для газодобувних компаній не призведуть до поліпшень в газодобувній галузі.

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні депутатський законопроект, що передбачає зниження в два рази ставок рентної плати для газодобувних компаній за користування надрами.

Законопроектом пропонується знизити рентні ставки на користування надрами для компаній, які видобувають газ на глибині до 5 км, до 29% з 55% (у випадку "Укргазвидобування" - з 70%). Для компаній, які видобувають газ на глибині понад 5 км, - до 14% до 28%.

При цьому, після низки дискусій, автори законопроекту вирішили зберегти 70% ренту на видобуток природного газу за договорами про спільну діяльність, коли приватні компанії беруть в розробку державні родовища, на яких вже велася видобуток газу.

6 жовтня депутати розглядали законопроект Кабміну, в якому пропонувалося зберегти високе оподаткування держкомпанії "Укргазвидобування".

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, підвищена рентна ставка для "Укргазвидобування" є джерелом покриття витрат бюджету на субсидії населенню тарифів на енергоресурси.

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Довідка УНІАН. В кінці грудня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у Податковий кодекс України.

Після цього ряд приватних газовидобувних компаній, акції яких котируються на європейських біржах, заявляли про перегляд своїх інвестиційних програм в Україні, що, на їх думку, призведе до зниження бурових робіт в 2015 році і падіння видобутку газу.