Білий дім виступає проти зняття ембарго на експорт американської нафти

Про це йдеться в заяві адміністративно-бюджетного управління Білого дому, яка надійшла в середу в ТАСС .

"Законодавство, яке б знімало обмеження на експорт сирої нафти, на даний момент не потрібне", - стверджують в Білому домі, відзначаючи при цьому, що в останні роки видобуток "чорного золота" в США зріс. Більше того, влада зробила зусилля щодо захисту навколишнього середовища в ході розробки родовищ.

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Адміністрація також закликала законодавців більше уваги приділити боротьбі за зниження шкідливих викидів в атмосферу, зокрема, припинивши кожен рік субсидувати нафтові компанії та інвестувати в "чисту енергетику".

Раніше УНІАН повідомляв, що світове споживання нафти зросте в 2016 році як ніколи за останні шість років, а зростання видобутку в країнах поза ОПЕК зупиниться, прогнозує Управління енергетичної інформації (EIA) США.