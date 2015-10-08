Білий дім виступає проти зняття ембарго на експорт американської нафти
Адміністрація США виступає проти законопроекту про зняття ембарго на експорт американської нафти, радники президента США Барака Обами будуть рекомендувати йому застосувати право вето.
Про це йдеться в заяві адміністративно-бюджетного управління Білого дому, яка надійшла в середу в ТАСС .
"Законодавство, яке б знімало обмеження на експорт сирої нафти, на даний момент не потрібне", - стверджують в Білому домі, відзначаючи при цьому, що в останні роки видобуток "чорного золота" в США зріс. Більше того, влада зробила зусилля щодо захисту навколишнього середовища в ході розробки родовищ.
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Адміністрація також закликала законодавців більше уваги приділити боротьбі за зниження шкідливих викидів в атмосферу, зокрема, припинивши кожен рік субсидувати нафтові компанії та інвестувати в "чисту енергетику".
Раніше УНІАН повідомляв, що світове споживання нафти зросте в 2016 році як ніколи за останні шість років, а зростання видобутку в країнах поза ОПЕК зупиниться, прогнозує Управління енергетичної інформації (EIA) США.