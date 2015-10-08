Нафта марки Brent опустилася нижче $52 за барель

Світові ціни на нафту демонструють у четвер різноспрямовану динаміку на тлі статистики по запасах "чорного золота" в Сполучених Штатах, а також на очікування учасників ринку щодо поліпшення попиту на сировину, свідчать дані торгів, повідомляють РИА Новости.

Станом на 7:55 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську суміш Brent зменшилася на 0,39% — до 51,46 долара за барель. Ф'ючерси на легку нафту марки WTI подорожчали на 0,31%, до 47,96 долара за барель.

В середу Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні протягом минулого тижня виросли на 3,1 мільйона барелів — до 461 мільйона барелів. При цьому аналітики чекали, що показник збільшиться лише на 2,2 мільйона барелів, до 460,1 мільйона барелів. Видобуток нафти в США протягом тижня, за даними міністерства, збільшилася на 0,83%, або на 76 тисяч барелів на добу — до 9,172 мільйона барелів.

Тим не менш, трейдери беруть до уваги заяви генсека ОПЕК Абдалла ель-Бадрі, згідно з яким попит зросте сильніше, ніж очікувалося раніше.

"За оцінками, світовий попит на нафту в 2015 році збільшиться на 1,5 мільйона барелів на день, що вище початкового прогнозу", — повідомив він.

"Очікується, що в 2016 році покращення світової економічної діяльності підтримає зростання світового попиту на нафту на 1,3 мільйона барелів", — прогнозує Бадрі.

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За словами аналітика компанії EY Санджива Гупти (Sanjeev Gupta), ринок очікує публікації протоколів засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США в цей четвер для отримання натяків щодо стану економіки країни після слабкої статистики по зайнятості, опублікованій минулого тижня.