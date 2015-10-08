Туреччина погрожує Росії відмовою від поставок газу і послуг з будівництва АЕС

Туреччина у зв'язку із загостренням відносин з Росією через авіаінциденти може переглянути питання закупівель російського газу, заявив президент Туреччини Тайіп Ердоган, передає ПРАЙМ.

"Росія повинна бути чутлива в цих питаннях. Ми є покупцем номер один природного газу з Росії. Втрата Туреччини буде серйозною втратою для Росії. При необхідності Туреччина може купувати природний газ у самих різних місцях", - заявив Ердоган журналістам у літаку, прямуючи з візитом у Японію.

Читайте такожРФ і Туреччина заморозили переговори з "Турецького потоку" через "взаємну недовіру"Він зазначив, що Туреччина може також переглянути питання про будівництво АЕС "Аккую" за російським проектом.

"Якщо росіяни не побудують АЕС "Аккую", хтось інший прийде і побудує її", - додав Ердоган, слова якого наводить телеканал NTV.

Як відомо, МЗС Туреччини заявив, що російські військові літаки двічі протягом трьох днів порушили турецький повітряний простір.

Міноборони РФ назвало інцидент "помилкою" і наслідком несприятливих погодних умов. Москва запевнила Анкару, що більше таке не повториться. Але НАТО не вважає подію випадковістю і зажадало від РФ роз'яснень.