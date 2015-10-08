Хмельницька АЕС відключила на ремонт другий енергоблок

Хмельницька атомна електростанція відключила енергоблок №2 від мережі для проведення планового ремонту, йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, блок було відключено 8 жовтня 2015 року о 00:09.

"Радіаційний стан на промисловому майданчику та в прилеглих регіонах не змінювався, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", - говориться в повідомленні.

Станом на 8 жовтня в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних станцій України.

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Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей у Західному регіоні України.