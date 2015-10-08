"Укртатнафта" збільшила завантаження потужностей на тисячу тонн на добу

Компанія "Укртатнафта", що володіє єдиним працюючим в Україні нафтопереробним підприємством – Кременчуцьким НПЗ, з сьогоднішнього дня, 8 жовтня, збільшила завантаження своїх потужностей на 1 тисячу тонн на добу – до 7,5 тисячі тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови правління підприємства Олексій Плакасова.

"Ми стабільно працюємо, поступово збільшуючи обсяг переробки. Якщо у вересні переробили 160 тисяч тонн нафти, то в жовтні плануємо вийти на обсяг – 240 тисяч тонн. Ми ростемо в щоденному обсязі переробки з 5 тисяч тонн в серпні, 6,5 тисяч тонн - у вересні і тепер до 7,5 тисяч тонн в жовтні", - розповів Плакасова.

Він також повідомив, що сьогодні в Одесі розвантажується третій танкер нафти сорту CPC Blend з Казахстану, а до кінця місяця повинен прибути четвертий.

Отриману нафту "Укртатнафта" буде зберігати в Одесі, в ємностях компанії "Синтез ойл" і "Эксимнефтепродукта". Далі транспортувати нафту на підприємство будуть по залізниці.

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Як повідомляв УНІАН, 21 вересня "Укртатнафта" збільшила завантаження потужностей на 1 тисячу тонн на добу – до 6,5 тисяч тонн.

З вересня "Укртатнафта" змінила маршрут доставки казахської нафти на підприємство, почавши доставляти її з Одеського морпорту по залізниці.

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Довідка УНІАН. "Укртатнафта" створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 миллиона тонн переробки нафти на рік.