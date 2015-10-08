Закупівля трансформаторів: "Укренерго" запросило міжнародні компанії до участі в тендері

Про це на прес-конференції в Києві 8 жовтня повідомив виконувач обов'язків директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Що стосується конкуренції. Я сьогодні відправив листа на Siemens, ABB, Alstom і на південнокорейські компанії, такі як Hyundai і Hyosung», - сказав Ковальчук.

Крім того, за словами керівника «Укренерго», кваліфікаційні критерії до учасників тендеру було пом'якшено для того, аби у конкурсі змогли взяти якомога більше компаній.

«Ми вимагаємо річний оборот від учасників лише 300 млн грн. Я не уявляю, якщо чесно, чи є у світі трансформаторний завод з річним оборотом меншим від того, що ми вимагаємо», - зазначив Ковальчук.

Також, за його словами, незважаючи на те, що загальна очікувана вартість трансформаторів вказана 2 млрд грн, реальна – не перевищить 1,5 млрд грн.

«Я жодним чином не очікую, що хто б не прийшов на тендер, у нас ціна трансформаторів буде 2 млрд грн. Я впевнений, що, якщо ціна буде більшою за 1,5 млрд грн, ми його відмінимо з високою часткою ймовірності», - сказав Ковальчук.

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» 2 жовтня оголосило тендер на поставку 22 трансформаторів загальною очікуваною вартістю 2,047 млрд грн.

14 липня 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила держкомпанії «Укренерго» інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 млрд грн.

Після затвердженої інвестпрограми «Укренерго» оголосило тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями в ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною вдвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство «Запоріжтрансформатор», підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

Довідка УНІАН. «Запоріжтрансформатор» входить до групи «Енергетичний стандарт» і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Державній фінансовій інспекції провести перевірку державних закупівель у держкомпанії «Укренерго», після того як компанія вирішила витратити близько 2 млрд грн на закупівлю трансформаторів у надлишковій кількості.