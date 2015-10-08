Україна після місячної перерви відновила імпорт газу з Угорщини

Україна після місячної перерви відновила імпорт природного газу з Угорщини. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України, держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, за перший тиждень жовтня Україна імпортувала 2,5 млн куб. м газу з Угорщини.

«Поставки природного газу за даним напрямком було відновлено 3 жовтня», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в «Укртрансгазі», щодоби з території Угорщини до України надходить 0,5 млн куб. м газу при технічній можливості 16 млн кубометрів.

«Всього з початку року з території Угорщини до України надійшло 400 млн куб. м природного газу», - зазначили в «Укртрансгазі».

Оператор газотранспортної системи Угорщини, компанія FGSZ, поки що не наводить даних про поставки газу до України .

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Як повідомляв УНІАН, Україна протягом вересня не здійснювала імпорт природного газу з Угорщини, віддаючи перевагу поставкам вуглеводнів з Словаччини.