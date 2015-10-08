"Укренерго": енергоспоживання в опалювальний сезон буде на рівні минулого року

Про це він повідомив на прес-конференції у Києві 8 жовтня.

«Були прогнози, що зима буде сніжною, але теплою. Тому ми очікуємо споживання приблизно на рівні минулого року», - сказав Ковальчук.

За його словами, запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ України вищі за минулорічий рівень, і на сьогодні становлять близько 2,4 млн тонн.

«Йде щодобовий приріст (запасів вугілля – УНІАН) на рівні 30 тис. тонн. Загалом запаси порівняно з минулим роком більші десь на 15%», - зазначив Ковальчук.

Глава «Укренерго» також повідомив, що за підсумками мінських переговорів досягнуто принципової домовленості про відновлення ліній електропередач, пошкоджених під час бойових дій на Донбасі, що дасть змогу видавати в об'єднану енергосистему України додаткові потужності.

«За підсумками останніх переговорів у Мінську досягнуто угоди про відновлення ліній в Донбасі... Ми розраховуємо, що впродовж найближчого місяця-двох видача станцій, які розташовані у нас поблизу неконтрольованих територій, це Вуглегірська станція і Луганська ТЕС, вони зможуть видавати потужність більшу, ніж зараз, оскільки у них є обмеження за технічним станом ЛЕП, багато з яких зараз не експлуатуються через їх руйнування в результаті бойових дій», - сказав Ковальчук.

Читайте такожЗакупівля трансформаторів: "Укренерго" запросило міжнародні компанії до участі в тендері

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в січні-вересні 2015 року скоротила споживання електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 11,5% - до 88,5 млрд кВт-год із 100 млрд кВт-год.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, промисловість за 9 місяців 2015 року скоротила споживання електроенергії порівняно із січнем-вереснем 2014 року на 18,2% - до 37,5 млрд кВт-год. Сільгоспспоживачі за звітний період скоротили споживання на 5,9% - до 2,5 млрд кВт-год.; транспорт – на 8,5% (до 5 млрд кВт-год.); комунальні підприємства – на 8,7% (до 11,2 млрд кВт-год.); населення – на 3,8% (до 27,4 млрд кВт-год.); інші споживачі скоротили на 7,5% (до 4,9 млрд кВт-год.).