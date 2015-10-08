Кабмін зобов'язав постачальників газу створити страховий запас

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 30 вересня 2015 року.

Створення страхового запасу, як зазначається в документі, здійснюється шляхом закачування природного газу постачальника в підземні сховища «Укртрансгазу».

«Оператор газотранспортної системи не приймає номінації (заявки) на поставку природного газу від постачальника в разі невідповідності обсягів постачання газу обсягам наявного у постачальника страхового запасу», - наголошується в постанові.

Також у документі зазначається, що постачальники мають право реалізовувати природний газ лише за наявності у них страхового запасу в місячному обсязі споживання.

У разі використання постачальником частини страхового запасу він, як зазначається в урядовій постанові, зобов'язаний в разі виникнення негативного дисбалансу відновити упродовж місяця використані обсяги страхового запасу.

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Облік страхового запасу постачальника ведеться оператором газосховища.

«У разі виникнення ситуацій щодо обмеження або припинення надходжень природного газу в Україну постачальник має право (згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України) використовувати страховий запас для забезпечення поставок газу споживачам», - наголошується в документі.

Норма починає діяти для постачальників, які мають власний видобуток, з 1 січня 2016 року. Для всіх інших – з моменту набрання постановою чинності.