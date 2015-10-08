"Газпром" позичить на зовнішньому ринку 1 мільярд євро
20:37, 08 жовтня 2015Енергетика
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Російський монополіст "Газпром" розміщує трирічні євробонди на 1 мільярд євро під 4,625%, повідомило джерело в банківських колах.
REUTERS
Компанія в четвер зібрала заявки на вказаний випуск єврооблігацій, початковий орієнтир прибутковості становив 5-5,125% річних, пише Прайм.
Пізніше "Газпром" знижував орієнтир прибутковості і встановив фінальний на рівні 4,625%.
Організаторами розміщення виступають Banca IMI, J. P. Morgan та UniCredit Bank.
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Кількома днями раніше на європейський ринок публічного боргу виходила інша велика російська компанія - ГМК "Норільський нікель".
Гірничорудний холдинг продав єврооблігацій на 1 млрд доларів під ставку в 6,625%. Основними покупцями паперів стали інвестори з США і Великобританії, які придбали 64% випуску.
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