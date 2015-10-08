"Газпром" позичить на зовнішньому ринку 1 мільярд євро

Компанія в четвер зібрала заявки на вказаний випуск єврооблігацій, початковий орієнтир прибутковості становив 5-5,125% річних, пише Прайм.

Пізніше "Газпром" знижував орієнтир прибутковості і встановив фінальний на рівні 4,625%.

Організаторами розміщення виступають Banca IMI, J. P. Morgan та UniCredit Bank.

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Кількома днями раніше на європейський ринок публічного боргу виходила інша велика російська компанія - ГМК "Норільський нікель".

Гірничорудний холдинг продав єврооблігацій на 1 млрд доларів під ставку в 6,625%. Основними покупцями паперів стали інвестори з США і Великобританії, які придбали 64% випуску.