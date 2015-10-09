Ціна нафти WTI вперше з липня перевищила позначку 50 доларів

Ціна північноморської Brent виросла майже на 4% і досягла 53,44 доларів за барель, пише DT.ua.

За інформацією агентства Bloomberg, зростання цін на нафту відбувався на тлі заяви міністра нафтової промисловості Венесуели Эулогио дель Піно, що члени ОПЕК проведуть технічну нараду 21 жовтня.

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На нафтовому ринку позначилася і заява генерального секретаря ОПЕК Абдалла Салем Ель-Бадрі, який передбачив збільшення попиту на нафту вище прогнозів аналітиків. За його словами, попит складе 1,5 млн барелів на день.

У той же час аналітики Citigroup вважають, що ціни на нафту WTI можуть впасти до 30 доларів за барель, перш ніж виробники почнуть скорочувати видобуток.

Раніше УНІАН повідомляв, що світові ціни на нафту демонструють у четвер різнонаправлену динаміку на тлі статистики по запасах "чорного золота" в Сполучених Штатах, а також не очікування учасників ринку щодо поліпшення попиту на сировину.