Вартість російської операції у Сирії для "Газпрому" може скласти $9,2 мільярда у рік

«Газпрому» це може коштувати $9,2 млрд у рік, передає РБК з посиланням на Reuters.

«Ми є покупцем номер один природного газу з Росії. Втрата Туреччини буде серйозною втратою для Росії. За необхідності Туреччина може купувати природний газ у різних місцях», - заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

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Зазначимо, що різкі заяви Ердогана прозвучали після того, як наприкінці минулого тижня російський військовий літак вторгся у повітряний простір Туреччини дорогою до Сирії і був перехоплений турецькими винищувачами.

За версією НАТО, турецький повітряний простір порушили два російських літаки - Су-30 і Су-24 - відповідно 3 та 4 жовтня. У Москві визнали лише перший випадок.