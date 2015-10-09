Демчишин: у Казахстані цікавляться приватизацією українських обленерго

Про це заявив міністр енергетики України Володимир Демчишин, повідомляє BBC-Україна.

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"У казахської сторони досить великий інтерес до приватизації енергетичних українських компаній. Це і теплогенерувальні компанії, оскільки у них досить великий досвід в обслуговуванні та забезпеченні їх вугіллям, мережі їх цікавлять. Вони вчора проявили інтерес до наших обленерго, які були виставлені на приватизацію, теплокомуненерго. Тобто їх дуже цікавить теплогенерувальна інфраструктура", - сказав Володимир Демчишин.

У п'ятницю триває другий день візиту президента Петра Порошенка до Казахстану, головною темою якого є енергетика.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом у Казахстані. Сьогодні, 9 жовтня, запланований діловий форум Україна – Казахстан, участь у якому також візьме президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

За даними Держстату, за підсумками першого півріччя поточного року обсяг торгівлі між Україною і Казахстаном склав 554,1 мільйона доларів, позитивне торгове сальдо – 237 мільйонів доларів. Порівняно з 2014 роком ці показники дещо зменшилися.