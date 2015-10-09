Держрезерв пропонує виділити в окрему структуру держхолдинг по запасам нафти і газу

Державне агентство резерву України (Держрезерв) у рамках реформи своєї структури пропонує виділити з системи органів і створити окремий державний холдинг, завданням якого стане формування нормованих державних запасів нафти і газу. Про це в інтерв'ю газеті "Урядовий кур'єр" сказав голова Держрезерву Вадим Мосійчук.

"Спільно з Європейським енергоспівтовариством плануємо виділити з Держрезерву нафтохолдинг, який стане основою імплементації евродиректив і дасть змогу країні сформувати нормовані запаси нафти і нафтопродуктів", - сказав Мосійчук.

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Як повідомляв УНІАН, Державне агентство резерву України - це структура, призначена для організації зберігання продовольчих, енергетичних, промислових та інших товарів на випадок надзвичайних ситуацій державного масштабу. Подібні відомства існували в Україні з часів СРСР.

У 2015 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі України виступило за негайну реформу Держрезерву, скорочення персоналу агентства, реорганізацію входять в структуру відомства підприємств, з причини неефективної роботи резерву та не відповідності стратегічним інтересам країни.