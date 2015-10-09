Казахстан допоможе Україні енергоресурсами

Україна і Казахстан мають намір найближчим часом провести широкі консультації з енергетичних питань, включаючи питання диверсифікації поставок енергоресурсів до України, за участю Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і казахської паливної компанії «КазМунайГаз».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, відповідні домовленості були досягнуті під час переговорів президентів Петра Порошенка та Нурсултана Назарбаєва.

«Буде цікаво побачити розвиток співпраці між НАК «Нафтогаз України» і компанії «КазМунайГаз». Найближчим часом будуть проведені консультації з енергетичних питань. Ми окремо зупинилися на поставках казахського вугілля до України та забезпеченні диверсифікації наших джерел енергопостачання», - цитує Порошенка прес-служба.

Глава держави, як наголошується, звернув увагу, що всі досягнуті домовленості, у тому числі щодо вугілля, будуть оформлені в окремі проекти та угоди.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом у Казахстані. Сьогодні, 9 жовтня, заплановано проведення ділового форуму Україна - Казахстан, участь в якому також візьме президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Порошенко вже заявив, що незабаром українські компанії можуть взяти активну участь у реалізації цілої низки проектів у будівельній індустрії, машинобудуванні, нафтогазової та аграрної галузі Казахстану.

За даними Держстату, за підсумками першого півріччя поточного року обсяг торгівлі між Україною і Казахстаном становив 554,1 млн дол., позитивне торговельне сальдо - 237 млн дол. Порівняно з 2014 роком ці показники дещо зменшилися.