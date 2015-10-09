"Укрнафта" зніме претензії до влади про порядок проведення біржових аукціонів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Укрнафти».

Як відзначили в компанії, «Укрнафта» подала клопотання про відкликання адміністративного позову про визнання протиправним та скасування рішення аукціонного комітету від 5 лютого 2015 року, коли комітет заборонив проводити продаж енергоресурсів на Українській міжбанківській валютній біржі.

«Відповідну вказівку юридичній службі ПАТ «Укрнафта» дав голова правління Марк Роллінс», - йдеться в повідомленні.

«Беручи до уваги задекларовані мною пріоритетні напрямки діяльності компанії, зокрема, вирішення фінансових проблем ПАТ «Укрнафта» та усунення негативних тенденцій у відносинах з державними органами, вкрай важливо перегорнути сторінку напруженості і невизначеності навколо господарської діяльності компанії», - цитує прес-служба слова Роллінса.

Крім цього, згідно з повідомленням, «Укрнафта» також відкликає претензії до Кабміну, який ввів до складу аукціонного комітету представників НАК "Нафтогаз України", а також проти Міненерговугілля і Мінекономрозвитку, які затвердили склад комітету.

«Конструктивний діалог з регуляторними органами - набагато більш ефективний шлях до розвитку ПАТ «Укрнафта», ніж судова тяганина», - резюмував Роллінс.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 липня 2015 року акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління підприємства громадянина Великої Британії Марка Роллінса.

Наприкінці вересня 2015 року наглядова рада «Укрнафти» затвердила і підписала контракт з Роллінсом.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать більш як 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.