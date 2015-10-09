Запорізька АЕС підключила до мережі шостий енергоблок після ремонту

Запорізька атомна електростанція 9 жовтня 2015 року достроково завершила ремонт енергоблоку №9 та підключила його до енергосистеми України, говориться в повідомленні станції.

"9 жовтня 2015 року в 12 годин 21 хвилину енергоблок №6 Запорізької АЕС достроково підключено до єдиної енергосистеми країни після закінчення планового ремонту. Тривалість ремонту склала 48 діб замість запланованих 52 діб", - говориться в повідомленні.

"Враховуючи складне становище з накопиченням запасів палива українськими тепловими електростанціями для проходження осінньо-зимового максимуму навантаження на енергосистему, достроковий пуск блоку після планового ремонту - гідний подарунок запорізьких атомників до початку опалювального сезону та вагомий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни", - цитує прес-служба генерального директора Запорізької АЕС В'ячеслава Тищенка.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.