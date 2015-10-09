Нафта продовжує дорожчати – рубль тягнеться слідом

Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість нафти марки Brent вперше з 31 серпня 2015 року піднялася вище $54 за барель.

На максимумі ціна ф'ючерсів на Brent з постачанням в листопаді 2015 року досягла позначки $54,05, що на 1,88% вище рівня закриття вчорашніх торгів, пише РБК.

Стрибок нафтових котирувань призвів до підвищення курсу рубля. Під час сьогоднішніх торгів на Московській біржі вартість долара вперше з 31 липня 2015 року опустилася нижче 61 руб. На мінімумі вартість долара знизилася до позначки 60,862 руб., що на 50,8 коп. нижче за рівень закриття вчорашніх торгів.

Одночасно з цим курс євро знизився до 68,841 руб., що на 37,9 коп. нижче за рівень закриття вчорашніх торгів.

«Ціни на нафту залишаються основним орієнтиром для рубля, однак загальний позитивний фон на зовнішніх ринках і відсутність різко негативних моментів на геополітичному фронті доповнюють підтримку. Проте ситуація на ринках змінюється швидко, тому розворот ринкових настроїв може відбутися в будь-який момент», — зазначає заступник начальника аналітичного управління банку «Зеніт» Володимир Євстіфєєв.

На середину дня вартість бареля Brent на ICE становила $53,9, а вартість долара на Московській біржі — 60,966 руб.