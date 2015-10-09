"Газпром" планує з 12 жовтня почати постачати газ Україні

Очільник російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексій Міллер заявив про досягнення з НАК «Нафтогаз України» домовленості про здійснення 9 жовтня передоплати за поставки газу в жовтні, що дозволить розпочати поставки природного газу в Україну з 12 жовтня.

«Щойно з НАК «Нафтогаз України» досягнуто домовленості, що сьогодні буде проведено передоплату за поставки газу у жовтні. Після надходження коштів на рахунок, з 10-ї ранку ранку 12 жовтня «Газпром» розпочне поставки газу до України», - цитує прес-служба «Газпрому» Міллера.

«Українська сторона направила на нашу адресу заявку на обсяг 2 млрд куб. м газу у жовтні», - додали у «Газпромі».

"Нафтогаз України" поки не повідомляє про досягнуті з "Газпромом" домовленості.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, на рахунках «Нафтогазу» накопичено 500 млн дол. для закупівлі у «Газпрому» близько 2 млрд куб. м газу.

Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу до ЄС повинна збільшити обсяги газу в своїх підземних сховищах до 19 млрд куб. м.

Станом на 7 жовтня в підземних сховищах України накопичено 15,789 млрд куб. м.