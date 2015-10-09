ЄС виключив компоненти російського ракетного палива із санкційного списку

Як йдеться в заяві Ради ЄС, мова йде про гідразин і його похідних - несиметричного диметилгідразині (гептилі) і монометилгідразин.

Ці компоненти необхідні для реалізації європейських космічних програм, а також запуску супутників, виготовлених в європейських країнах.

Гідразин широко застосовується у ракетній техніці і використовується на багатьох ракетах-носіях, в тому числі на російських "Протонах" та французьких "Аріанах".

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