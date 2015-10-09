ЄС виключив компоненти російського ракетного палива із санкційного списку
Євросоюз зняв обмеження на торгівлю з Росією компонентами ракетного палива.
Як йдеться в заяві Ради ЄС, мова йде про гідразин і його похідних - несиметричного диметилгідразині (гептилі) і монометилгідразин.
Ці компоненти необхідні для реалізації європейських космічних програм, а також запуску супутників, виготовлених в європейських країнах.
Гідразин широко застосовується у ракетній техніці і використовується на багатьох ракетах-носіях, в тому числі на російських "Протонах" та французьких "Аріанах".
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Як повідомляв УНІАН, раніше Євросоюз заявив, що не розглядає можливість введення санкцій щодо Росії у зв'язку з ситуацією у Сирії.
У свою чергу ТАСС повідомляє, що європейське дипломатичне джерело підкреслило необхідність додаткового аналізу дій Росії в Сирії. При цьому він зазначив, що питання про додаткові санкції зараз не стоїть на порядку денному.