ЄС виключив компоненти російського ракетного палива із санкційного списку

18:20, 09 жовтня 2015
Енергетика
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Євросоюз зняв обмеження на торгівлю з Росією компонентами ракетного палива.

Фотоиллюстрация / Official U.S. Navy Page, Flickr.com

Як йдеться в заяві Ради ЄС, мова йде про гідразин і його похідних - несиметричного диметилгідразині (гептилі) і монометилгідразин.

Ці компоненти необхідні для реалізації європейських космічних програм, а також запуску супутників, виготовлених в європейських країнах.

Гідразин широко застосовується у ракетній техніці і використовується на багатьох ракетах-носіях, в тому числі на російських "Протонах" та французьких "Аріанах".

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Як повідомляв УНІАН, раніше Євросоюз заявив, що не розглядає можливість введення санкцій щодо Росії у зв'язку з ситуацією у Сирії.

У свою чергу ТАСС повідомляє, що європейське дипломатичне джерело підкреслило необхідність додаткового аналізу дій Росії в Сирії. При цьому він зазначив, що питання про додаткові санкції зараз не стоїть на порядку денному.

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