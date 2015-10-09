Енергоспівтовариство: Україна зможе синхронізувати з європейською енергосистемою не раніше 2021 року

Про це на зустрічі з журналістами у Відні сказав керівник департаменту електроенергетики Секретаріату енергетичного співтовариства Симон Узунов.

«Синхронізація може бути здійснена не раніше ніж через 5 років», - сказав він.

За словами Узунова, однією з причин є необхідність вирішити питання поставок електроенергії в Німеччині, де дуже висока частка "зеленої" генерації, яку необхідно балансувати.

При цьому він зазначив, що наразі для України найбільш перспективними проектами зі з'єднання з європейським енергоринком є постачання електроенергії з Хмельницької АЕС до Польщі або ж встановлення на кордоні з європейськими країнами обладнання для зміни частоти української електроенергії.

Водночас, голова міжнародного департаменту австрійської комісії з регулювання ринку енергетики E-Control Герхард Лангедер сказав, що Україна зараз з'єднана з російською енергосистемою, тому для синхронізації з ENTSO-E українській владі необхідно визначитися з вибором енергетичного спрямування країни.

При цьому він підкреслив, що ЄС зацікавлена в дешевій електроенергії з України, проте для її поставок необхідно вдосконалити енергетичну інфраструктуру.

Довідка УНІАН. За оцінками українських експертів, обсяг коштів, необхідних для синхронізації енергосистеми України з енергосистемою ЄС, може досягти близько 1 млрд дол.

Національна енергетична компанія «Укренерго» на сьогоднішній день вивчає можливість синхронного об'єднання української та молдовської енергосистем із енергосистемою Європейського Союзу — ENTSO-E.