У Єврокомісії закликали Київ і Москву негайно почати виконувати "зимовий пакет"

Віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного Союзу Марош Шевчович направив листи міністрам енергетики України та Росії із закликом негайно розпочати виконання домовленостей, досягнутих щодо постачання російського газу Україні в рамках "зимового пакету".

У цьому зв'язку він також зробив відповідну заяву, повідомили власному кореспонденту УНІАН в п'ятницю в Брюсселі в офісі Шевчовича.

Віце-президент нагадав, що 25 вересня в Брюсселі був парафований обов'язковий протокол про умови поставок газу з Росії в Україну. "Я вітаю той факт, що минулого тижня домовленості були також схвалені главами держав України та Російської Федерації в рамках переговорів в Нормандському форматі. Сьогодні, зважаючи на це рішення, я направив листи міністрам енергетики Росії та України із закликом до сторін розпочати виконання домовленостей без будь-яких подальших затримок", - заявив він.

На переконання Шевчовича, це "особливо важливо" з огляду на наближення зимового періоду та необхідність подальшого заповнення українських підземних сховищ до кінця жовтня, щоб забезпечити безпечну доставку газу українським споживачам, а також безпечний транзит в ЄС.

"Я, як і раніше, впевнений, що сторони будуть дотримуватися своїх зобов'язань, взятих в рамках обов'язкового протоколу. Європейська комісія готова сприяти обом сторонам у повній реалізації обов'язкового протоколу, продовжуючи грати свою роль посередника у цьому тристоронньому процесі", - наголосив він.

За словами віце-президента, Європейська комісія допомогла за останні кілька місяців мобілізовувати необхідне фінансування для закупівлі газу в Україну і буде продовжувати ці зусилля протягом найближчих місяців.

Як повідомляв УНІАН, голова російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексій Міллер сьогодні, 9 жовтня, заявив про досягнення з НАК «Нафтогаз України» домовленості про здійснення 9 жовтня попередньої оплати за постачання газу в жовтні, що дозволить почати імпорт російських вуглеводнів до України з 12 жовтня.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, на рахунках «Нафтогазу» накопичено 500 млн дол. для закупівлі у «Газпрому» близько 2 млрд куб. м газу.

Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 млрд куб. м.

Станом на 7 жовтня в підземних сховищах України накопичено 15,789 млрд куб. м.