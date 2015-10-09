"Нафтогаз" перерахував "Газпрому" передоплату за газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснила перший платіж російському паливному монополісту «Газпрому» в рахунок оплати поставок російського газу в Україну.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар «Нафтогазу» Олена Осмаловська.

"Ми перевели вже перший платіж "Газпрому", - сказала Осмаловська. При цьому вона не уточнила суму переказу, але підтвердила раніше озвучений главою "Газпрому" Олексієм Міллером обсяг закупівлі в 2 млрд кубометрів палива.

Раніше глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив про досягнення з НАК «Нафтогаз України» домовленості про здійснення 9 жовтня передоплати за постачання газу в жовтні, що дозволить розпочати імпорт російських вуглеводнів до України з 12 жовтня.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ. За розрахунками уряду Україні необхідно закачати в ПСГ не менше 19 млрд кубометрів палива для «спокійного» проходження осінньо-зимового періоду 2015-2016 років. На поточний момент в українських ПСГ 15,7 млрд кубометрів палива.

Уряд акумулював на закупівлю додаткових обсягів палива близько 1,3 млрд дол. Обсяг закупівлі російського газу складе 2 млрд кубометрів, решту Україна закупить на європейському ринку.