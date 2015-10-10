СБ і ЄІБ домовилися про фінансові гарантії для закупівлі газу Україною

За повідомленням прес-служби СБ, документ був підписаний у п'ятницю керівниками двох банківських груп у Лімі (Перу), де проходить річне зібрання керівних органів МВФ і Світового банку, передає ТАСС. Передбачені гарантії фінансування в розмірі до $520 млн.

Згідно прес-релізу, загальна схема фінансування буде виглядати так: ЄІБ надасть гарантії на зазначену суму з коштів раніше виділених позик Світового банку Києву. Це в свою чергу дозволить Всесвітнього банку гарантувати видачу акредитивів під закупівлі газу "Нафтогазом".

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"Угода спирається на контргарантію Європейського Союзу, що забезпечує ЄІБ повне покриття, пов'язане з ризиками для обраних (для даної операції) позик СБ Україні", - зазначається в документі.

Як повідомляв УНІАН раніше, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснила перший платіж російському паливному монополісту «Газпрому» в рахунок оплати поставок російського газу в Україну.

Глава "Газпрому" Алекса Міллер зазначив, що після надходження грошових коштів на рахунок, з 10 ранку 12 жовтня «Газпром» почне постачання газу в Україну.