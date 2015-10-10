Європейський інвестбанк підписав угоду про надання гарантій за кредитом "Нафтогазу" на 500 мільйонів доларів

Про це повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько у своєму Twitter.

«Мала честь бути свідком підписання Гарантії від Європейського інвестиційного банку для Всесвітнього банку, що уможливлює надання НАК «Нафтогаз України» 500 млн дол.», - написала міністр.

Нагадаємо, вчора віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного Союзу Марош Шевчович направив листи міністрам енергетики України та Росії із закликом негайно розпочати виконання домовленостей, досягнутих щодо постачання російського газу Україні в рамках «зимового пакету».

Читайте також"Укрнафта" виплатила "Нафтогазу" 200 мільйонів гривень дивідендів за 2014 рік

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» здійснив перший платіж російському паливному монополісту «Газпрому» в рахунок оплати поставок російського газу в Україну вчора, 9 жовтня.

Україна призупинила імпорт газу з РФ 1 липня. За розрахунками уряду, для «спокійного» проходження осінньо-зимового періоду 2015-2016 років необхідно закачати в ПСГ не менше 19 млрд кубометрів палива. На поточний момент в українських ПСГ 15,7 млрд кубометрів палива.

Уряд акумулював на закупівлю додаткових обсягів палива близько 1,3 млрд дол. Обсяг закупівлі російського газу становитиме 2 млрд кубометрів, решту Україна закупить на європейському ринку.