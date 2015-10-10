Європейський інвестбанк підписав угоду про надання гарантій за кредитом "Нафтогазу" на 500 мільйонів доларів
Європейський інвестиційний банк підписав угоду про надання гарантій для Всесвітнього банку, що надає можливість НАК «Нафтогаз України» отримати 500 млн долл. кредиту на закупівлю газу для проходження опалювального сезону.
Про це повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько у своєму Twitter.
«Мала честь бути свідком підписання Гарантії від Європейського інвестиційного банку для Всесвітнього банку, що уможливлює надання НАК «Нафтогаз України» 500 млн дол.», - написала міністр.
Нагадаємо, вчора віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного Союзу Марош Шевчович направив листи міністрам енергетики України та Росії із закликом негайно розпочати виконання домовленостей, досягнутих щодо постачання російського газу Україні в рамках «зимового пакету».
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Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» здійснив перший платіж російському паливному монополісту «Газпрому» в рахунок оплати поставок російського газу в Україну вчора, 9 жовтня.
Україна призупинила імпорт газу з РФ 1 липня. За розрахунками уряду, для «спокійного» проходження осінньо-зимового періоду 2015-2016 років необхідно закачати в ПСГ не менше 19 млрд кубометрів палива. На поточний момент в українських ПСГ 15,7 млрд кубометрів палива.
Уряд акумулював на закупівлю додаткових обсягів палива близько 1,3 млрд дол. Обсяг закупівлі російського газу становитиме 2 млрд кубометрів, решту Україна закупить на європейському ринку.