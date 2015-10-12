Ціна нафти Brent наближається до позначки $53 за барель

На світових торгах у понеділок, 12 жовтня, ціни на нафту продовжують рости.

За даними Інтерконтинентальної біржі, вартість Brent з початку торгів зросла на 0,51% — до $52,92 за барель, WTI - на 0,54%, до $49,90 за барель.

Читайте такожEIA очікує рекордного за шість років зростання світового споживання нафтиЯк повідомляв УНІАН, 9 жовтня на біржі ICE вартість нафти марки Brent вперше з 31 серпня 2015 року піднялася вище $54 за барель.

Нагадаємо, ОПЕК бачить поліпшення на світовому ринку нафти за рахунок зростання попиту і зниження поставок з країн, що не входять в картель. Генеральний секретар картелю Абдулла аль-Бадрі закликав країни, що не входять в ОПЕК, спільно зайнятися проблемою надлишку нафти на ринку, після чого котирування підскочили більш ніж на 2 відсотки.