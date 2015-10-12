Україна за вісім місяців скоротила експорт електроенергії в 2,5 рази

Україна в січні-серпні 2015 року скоротила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року в 2,5 рази - до 2,541 млрд кВт/год з 6,419 млрд кВт/год.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Читайте такожДТЕК Ахметова після півторарічної перерви відновив імпорт газу з ЄвросоюзуЗгідно з даними міністерства, експорт електроенергії в серпні 2015 року зменшився порівняно з серпнем 2014 року майже в 2 рази - до 0,285 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби, Україна за 8 місяців 2015 року експортувала електроенергію в грошовому вираженні на суму 102,7 млн дол. Імпорт електроенергії за звітний період склав 56,317 млн дол.