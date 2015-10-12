Російський газовий монополіст «Газпром» відновив постачання газу в Україну після отримання передоплати в сумі 234 млн дол.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російської компанії з посиланням на главу «Газпрому» Олексія Міллера.

Читайте такожВ Єврокомісії закликали Київ і Москву негайно почати виконувати "зимовий пакет"«Сьогодні в 10.00 «Газпром» почав постачання газу в Україну. Від НАК «Нафтогаз України» отримано передоплату в обсязі 234 млн дол. з обіцяних 500 млн дол. у жовтні», - сказав Міллер.

Він підкреслив, що Україна запросила максимальний режим поставки — 114 млн куб. м на добу, що відповідає річному відбору газу Україною 52 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. 1 липня Україна тимчасово зупинила імпорт газу з РФ.

За розрахунками уряду, Україні необхідно закачати до ПСГ не менш як 19 млрд кубометрів палива для «спокійного» проходження осінньо-зимового періоду 2015-2016 років.

На поточний момент в українських ПСГ міститься 15,7 млрд куб. м газу.

Уряд акумулював на закупівлю додаткових обсягів палива близько 1,3 млрд дол. Обсяг закупівлі російського газу становитиме 2 млрд кубометрів, решту Україна закупить на європейському ринку.