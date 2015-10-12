Україна різко збільшила імпорт газу з ЄС

Україна 7 жовтня різко збільшила добові обсяги імпорту природного газу зі Словаччини порівняно з попереднім днем, більш ніж вдвічі, - до 9,645 мільйона кубометрів, і продовжує нарощувати постачання вуглеводнів з ЄС.

Про це свідчать дані оператора ГТС Словаччини Eustream.

За даними компанії, добові обсяги поставок газу до України через Словаччину в період 1-5 жовтня склали в середньому 8,8 мільйона кубометрів, що майже втричі нижче показників вересня, а 6 жовтня вони знизилися до 4,4 мільйона кубометрів.

Однак, починаючи з 7 жовтня Україна почала нарощування добових обсягів імпорту природного газу зі Словаччини. Так, 7 жовтня було імпортовано 9,645 мільйона кубометрів газу, 8 жовтня – 16,042 мільйона кубометрів, 9 жовтня – 15,951 мільйона кубометрів, 10 жовтня – 15,94 мільйона кубометрів, 11 жовтня – 15,948 ммиллиона кубометрів. Заявка України на 12 жовтня, за даними Eustream, становить 15,951 мільйона кубометрів.

Варто зазначити, що протягом останніх двох місяців Україна імпортувала весь природний газ із Словаччини.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, падіння обсягів імпорту природного газу в перший тиждень жовтня було пов'язано з тим, що НАК "Нафтогаз України" вів переговори з європейськими постачальниками про зниження цін.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" відновив постачання газу в Україну після отримання передоплати від "Нафтогазу України" у сумі 234 мільйонів доларів з обіцяних 500 мільйонів доларів.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 років та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів.

Станом на 10 жовтня в ПСГ України накопичено 15,798 мільярда кубометрів газу.