Будівництво малих ГЕС на Дністрі вирішить проблему підтоплень та энергодифициту Карпатського регіону

Обговорюваний сьогодні проект будівництва каскаду малих ГЕС на річці Дністер вирішить низку проблем прилеглих регіонів.

Про це заявив в інтерв'ю "Українським Новинам" голова правління державної компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Проект принесе користь місцевим органам влади та державі. Ми отримаємо збільшення на 390-400 МВт маневрової потужності, ми зарегулюємо річку Дністер та укріпимо її береги, ми розвинемо інфраструктуру та робочі місця. Крім того, будь-яке будівництво – це додаткове виробництво будматеріалів. Ми отримаємо додатково 6 мостових переходів – це розвиток транспортної інфраструктури. Ми бачимо, що плюсів достатньо", - підкреслив він.

Ігор Сирота звернув увагу, що сьогодні в Україні більша частина невикористаного гідроенергетичного потенціалу знаходиться в Карпатському регіоні, який, до того ж є енергодефіцитним. А Дністер за своїм водними ресурсами та гідроенергетичним потенціалом є другою річкою в Україні після Дніпра.

За словами глави "Укргідроенерго", саме будівництво каскаду може початися не раніше, ніж за три роки. Зараз ведеться робота із залучення інвесторів та розробки ТЕО будівництва. При цьому, до самого будівництва каскаду залучати бюджетні кошти не планується.

"Допускається будь-яка форма фінансування будівництва, крім бюджетної. Це може бути і тариф, і кредит, і державно-приватне партнерство. Найголовніше, щоб це був привабливий інвестиційний проект, і ми бачимо, що він таким буде", - переконаний генеральний директор держкомпанії.

В інтерв'ю Ігор Сирота повідомив, що сьогодні "Укргідроенерго" не реалізує проекти за кошти, отримані з держбюджету.

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"Були гранти ЄС для розвитку Енергетичної стратегії. Вони мали статус бюджетних, оскільки проходили через Мінфін. Але вони були безповоротними, і вони зайшли до нас на будівництво Дністровської ГАЕС. Ми ніколи не отримували чисті бюджетні кошти. Мало того, одержувані нами кредити іноземних банків не дорожче 2%. Також ми платимо за державну гарантію до бюджету через Мінфін ще 2%". - розповів генеральний директор "Укргідроенерго".