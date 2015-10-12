Кабмін повернув газорозподільні мережі у власність "Нафтогазу"

Кабінет міністрів повернув у власність найбільшого енергетичного держхолдингу України "Нафтогаз" розподільчі мережі обласних газорозподільних компаній, більша частина яких контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 30 вересня 2015 року.

Згідно з документом, Кабмін вніс зміни до своєї ж постанови від 20 серпня 2012 року, якою передавалися облгазам у безоплатне оперативне управління розподільні мережі.

Також Кабмін вніс зміни до своєї постанови від 25 травня 1998 року, якою розподільні газопроводи були виключені з переліку майна, що перебуває у користуванні НАК "Нафтогаз України".

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Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року дочірня компанія Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" - "Газ України" подав позов до Адміністративного суду Києва до Кабінету міністрів з вимогою скасувати постанову №770 від 2012 року, в якій, на думку компанії, "абсолютно неправомірно облгазам були передані у безоплатне оперативне управління мережі, в які облгази не вклали нічого".

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Довідка УНІАН. Структури бізнесмена Дмитра Фірташа, за даними ЗМІ, контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.