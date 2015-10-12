"Укренерго" заявляє, що постачає Крим електроенергією по двом лініям електропередач
Зараз енергопостачання Криму здійснюється в обсязі 650 МВт, що на 200 МВт нижче потреби.
Електропостачання анексованого Росією Криму, попри заяви активістів про початок енергетичної блокади півострова, станом на 12 жовтня здійснюється по двох лініях електропередач, повідомляє держкомпанія "Укренерго".
"Станом на 12 жовтня постачання електроенергії в Криму здійснюються по ВЛ 330 кВ "Каховка-Джанкой" та ВЛ 220 кВ "Каховка-Титан", - говориться в повідомленні "Укренерго".
"Зараз енергопостачання Криму здійснюється в обсязі 650 МВт, що на 200 МВт нижче потреби", - зазначили в компанії.
Згідно з повідомленням "Укренерго" повітряна лінія 330 кВ "Каховка-Джанкой" в терміновому порядку була включена в роботу у зв'язку з виведенням на ремонт лінії "Мелітополь-Джанкой" внаслідок пошкодження електроопори.
"На включеній лінії зупинена реконструкція, яка проводиться в рамках проекту будівництва ПС 330 кВ "Каховська", необхідної для забезпечення повної видачі потужності Запорізької АЕС", - підкреслюють в "Укренерго".
"Ми розуміємо громадянську позицію кримськотатарського народу та всіх учасників акції блокади Криму, але ДП "НЕК "Укренерго", як системний оператор ОЕС України, не приймає і не може приймати жодних рішень про припинення подачі електроенергії споживачам, які суперечать вимогам чинного законодавства та/або умов укладених договорів", - зазначається в повідомленні компанії.
На даний час, як наголошується в повідомленні, в.о. директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук за підсумками переговорів переконав керівника штабу громадської ініціативи по блокаді Криму Ленура Іслямова в необхідності проведення ремонту пошкодженої електроопори та допуску ремонтного персоналу на місце подій.
"Ремонтні бригади забезпечені необхідними матеріалами і технікою та готові виконати роботи з відновлення пошкодженої опори ЛЕП до кінця сьогоднішнього дня. Закликаємо всі сторони конфлікту до цивілізованого шляху вирішення питання та застерігаємо від використання недостовірної інформації", - додали в "Укренерго".
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Як раніше повідомляв УНІАН, 11 жовтня постачання електрики в Крим припинилися по лінії "Мелітополь-Джанкой".
За словами заступника голови штабу цивільної ініціативи щодо блокади Криму Ізета Гданова, одна з електроопор лінії на Херсонщині раніше була пошкоджена невідомими. Біля неї зібралися сотні учасників блокади, в тому числі й місцеві жителі. Через це енергетики не могли продовжити ремонтні роботи: на об'єкті знаходилися сторонні люди.
20 вересня розпочалася безстрокова акція по блокуванню вантажного транспорту, який прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар.